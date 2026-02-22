PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Moers mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Moers

FW Moers: Bungalow durch Brand unbewohnbar
Zwei Personen verletzt

FW Moers: Bungalow durch Brand unbewohnbar / Zwei Personen verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Moers (ots)

Am Sonntag (22.02.26) wurde die Feuerwehr Moers, um 2 Uhr in der Nacht, zu einem Zimmerbrand an der Friemersheimer Str. in Moers-Asberg alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, brannte ein Raum eines Bungalows bereits in voller Ausdehnung. Alle Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten und befanden sich auf der Straße vor dem Gebäude. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung wurden zwei Personen in örtliche Krankenhäuser transportiert, nachdem sie giftige Rauchgase eingeatmet hatten.

Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer im Innen- und Außenangriff. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Dach sowie der gesamte Innenraum auf mögliche Glutnester kontrolliert. Durch den Rauch- und Brandschaden ist das gesamte Gebäude nicht bewohnbar.

Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben.

Im Einsatz war die Hauptwache sowie die Einheiten Schwafheim und Kapellen der Freiwilligen Feuerwehr. Gegen 5:30 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder Einsatzbereit an ihren Standorten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Moers
Christian Heilmann
Telefon: 02841-1200184
E-Mail: christian.heilmann@moers.de
www.vdf.nrw

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Moers mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Moers
Weitere Meldungen: Feuerwehr Moers
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren