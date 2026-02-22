Feuerwehr Moers

FW Moers: Bungalow durch Brand unbewohnbar

Zwei Personen verletzt

Moers (ots)

Am Sonntag (22.02.26) wurde die Feuerwehr Moers, um 2 Uhr in der Nacht, zu einem Zimmerbrand an der Friemersheimer Str. in Moers-Asberg alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, brannte ein Raum eines Bungalows bereits in voller Ausdehnung. Alle Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten und befanden sich auf der Straße vor dem Gebäude. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung wurden zwei Personen in örtliche Krankenhäuser transportiert, nachdem sie giftige Rauchgase eingeatmet hatten.

Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer im Innen- und Außenangriff. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Dach sowie der gesamte Innenraum auf mögliche Glutnester kontrolliert. Durch den Rauch- und Brandschaden ist das gesamte Gebäude nicht bewohnbar.

Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben.

Im Einsatz war die Hauptwache sowie die Einheiten Schwafheim und Kapellen der Freiwilligen Feuerwehr. Gegen 5:30 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder Einsatzbereit an ihren Standorten.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell