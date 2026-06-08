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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Körperliche Auseinandersetzung in der Neustadt - Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (07.06.2026) soll es gegen 01:30 Uhr in der Flensburger Neustadt zu einer Körperverletzung gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren drei Frauen mit einem PKW die Neustadt, als ein bislang unbekannter Mann zunächst vom Gehweg aus einen Zigarettenstummel in Richtung des Fahrzeugs schnippte. Das Fahrzeug wurde hierbei nicht getroffen. Zudem soll der Mann den Frauen etwas zugerufen haben.

Kurze Zeit später hielt der PKW aus anderen Gründen an. Der unbekannte Mann soll daraufhin zu dem Fahrzeug gelaufen sein, die Insassinnen angeschrien und durch ein geöffnetes Fenster nach einer auf der Rückbank sitzenden Frau gegriffen haben. Dabei habe er deren Handgelenk festgehalten und daran gezogen. Die Frau erlitt durch den Angriff Schmerzen. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 170 bis 175 cm groß
   - schlanke Statur
   - etwa 25 bis 30 Jahre alt
   - gebräunte Haut, braune Augen
   - kurze schwarze Haare mit Gelfrisur
   - Drei-Tage-Bart
   - schwarze Jacke, blaue Hose
   - sprach gebrochen Deutsch mit Akzent

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg unter der Telefonnummer 0461-484 0 oder per E-Mail an VED.Flensburg.1PR@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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