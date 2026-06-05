PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B109
BAB 20- Anschlussstelle Greifswald- (LK V-R)

Greifswald (ots)

Am 05.06.2026 gegen 16:30 Uhr ereignete sich an der Abfahrt der BAB20 auf die B109 in Richtung Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen drei Kraftfahrzeugen. Ein mit zwei männlichen Personen (83 und 22 Jahre alt) besetzter Pkw Skoda verließ die BAB 20 an der Anschlussstelle Greifswald und fuhr auf die B109 in Richtung Greifswald. Der 83-jährige Fahrzeugführer übersah dabei einen auf der B109 befindlichen und aus Richtung Greifswald kommenden PKW VW. Dieser war besetzt mit einer 45-jährigen weiblichen Fahrzeugführerin und einem 49-jährigen männlichen Beifahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Skoda gegen ein, in Richtung Greifswald fahrendes, Wohnmobil der Marke Carthago, besetzt mit einer 82-jährigen männlichen und einer 68-jährigen weiblichen Person, geschleudert. Der Fahrer des Skoda und die Fahrerin des VW wurden schwer und die jeweiligen Beifahrer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Insassen des Wohnmobils trugen keine Verletzungen davon. Sämtliche Personen sind deutsche Staatsbürger. Die beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen sowie der Bergung der Fahrzeuge war die B109 zeitweise voll gesperrt. Neben drei Funkstreifenwagen der Polizei befanden sich 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 14:48

    POL-NB: Frau nach Ausparkmanöver von Pkw angefahren

    Burg Stargard (ots) - Am heutigen Vormittag (05.06.2026) kurz vor elf Uhr kam es in Burg Stargard zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer 39-jährigen Fußgängerin. Im Quastenberger Damm befand sich die Deutsche an ihrem parkenden Auto, um den Kofferraum zu entladen. Der 97-jährige deutsche Autofahrer versuchte, auszuparken und zu wenden und soll dabei die Geschädigte verletzt und deren Auto ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 12:32

    POL-NB: Trickbetrüger versuchen bei Rentner ihr Glück - und scheitern

    Mirow (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 10.30 Uhr meldete ein 84-jähriger Deutscher über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass unbekannte Täter mehrfach telefonisch versuchten, von ihm Geld zu erlangen. Der Mann aus Mirow wurde innerhalb kürzester Zeit drei Mal von fast identischen Telefonnummern mit einer Vorwahl aus dem Bereich +069 ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 12:28

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Dieseldiebstahl

    Kublank (ots) - Am heutigen Vormittag (05.06.2026) kurz vor 09:30 Uhr meldete ein Hinweisgeber über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Diebstahl von mehreren hundert Litern Diesel aus verschiedenen Baufahrzeugen. Die Firma, die den Diebstahl anzeigte, ist derzeit in der Region tätig und führt Gleisbauarbeiten durch. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus insgesamt vier Baggern zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren