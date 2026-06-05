Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trickbetrüger versuchen bei Rentner ihr Glück - und scheitern

Mirow (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10.30 Uhr meldete ein 84-jähriger Deutscher über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass unbekannte Täter mehrfach telefonisch versuchten, von ihm Geld zu erlangen.

Der Mann aus Mirow wurde innerhalb kürzester Zeit drei Mal von fast identischen Telefonnummern mit einer Vorwahl aus dem Bereich +069 kontaktiert. Im ersten Fall bot man ihm eine mögliche Gesundheitsvorsorge in Form einer Versicherung an.

Kurz darauf meldete man sich erneut und bot ihm eine Umweltschutzaktion im Rahmen einer Baumpflanzung an - dafür sollte er 1.500 Euro zahlen. Im dritten Anruf gaben sich die unbekannten Täter als Lottogesellschaft aus und forderten eine Nachzahlung in Höhe von 2.000 Euro. Bei diesem Anruf konnten ihm sogar einige seiner persönlichen Daten, darunter Bankdaten, detailgenau genannt werden, ohne, dass er diese selbst mitteilte.

In allen drei Fällen hat der Mann genau richtig reagiert und den Anruf beendet. Anschließend informierte er selbstständig seine Bank und die Polizei. Es wurde Anzeige wegen versuchten Betruges erstattet.

Aufgrund der Weitsicht des Rentners ist in diesem Fall kein Schaden entstanden. Die Polizei warnt jedoch noch einmal ausdrücklich davor, Geldforderungen am Telefon nachzukommen. Schauen Sie genau, welche Nummer Sie anruft und was die Anrufenden von Ihnen verlangen. Beenden Sie den Anruf, wenn Ihnen solche Angebote gemacht werden und informieren Sie die Polizei.

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