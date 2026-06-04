Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an PKW- Täter gestellt

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 04.06.2026 wurde die Polizei gegen 16:30 Uhr alarmiert, dass in Greifswald in der Straße Querfeld ein Mann dort parkende Fahrzeuge beschädigen würde. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen Mann mit einer verletzten, blutenden Hand feststellen. Schnell verdichteten sich die Verdachtsmomente aufgrund von Zeugenaussagen gegen den 19jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Bei dem Beschuldigten wurde nach richterlicher Anordnung eine Blutprobenentnahme wegen des Verdachts des Konsums von Betäubungsmitteln durchgeführt. Nach bisherigem Stand wurden fünf PKW angegriffen und ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro verursacht. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

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