PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an PKW- Täter gestellt

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 04.06.2026 wurde die Polizei gegen 16:30 Uhr alarmiert, dass in Greifswald in der Straße Querfeld ein Mann dort parkende Fahrzeuge beschädigen würde. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen Mann mit einer verletzten, blutenden Hand feststellen. Schnell verdichteten sich die Verdachtsmomente aufgrund von Zeugenaussagen gegen den 19jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Bei dem Beschuldigten wurde nach richterlicher Anordnung eine Blutprobenentnahme wegen des Verdachts des Konsums von Betäubungsmitteln durchgeführt. Nach bisherigem Stand wurden fünf PKW angegriffen und ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro verursacht. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 22:28

    POL-NB: Herabhängender Ast sorgt für Straßensperrung

    Röbel (LK MSE) (ots) - Am 04.06.2026 wurde die K17 zwischen Lärz und Krümmel im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr - 20:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Ursache der Sperrung war ein herabhängender Ast, der auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Dieser gehörte zu einer großen Eiche am Fahrbahnrand, die vermutlich infolge des vorangegangenen Unwetters beschädigt worden war. Zur Gewährleistung der ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 22:19

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Grimmen (LK VR) (ots) - Am 04.06.2026, gegen 16:15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der BAB 20 Höhe der Anschlussstelle Jarmen mit Personenschaden gemeldet. Beim Eintreffen konnte ein alleinbeteiligter PKW Renault festgestellt werden. Dieser kam, nach derzeitigem Kenntnisstand, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mehrfach. Der 49-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 19:45

    POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem 16- Jährigen

    Neustrelitz (LK MSE) (ots) - Am 04.06.2026 gegen 17.45 Uhr kam es auf der L 25 zwischen Lindenberg und Userin zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad Simson S 51 (alleinbeteiligt). Dessen 16jähriger deutscher Fahrer fuhr dabei in Richtung Userin, als er auf Grund eines technischen Defekts am Fahrzeug (Gabelbruch) in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, gegen die Schutzplanke fuhr und dann stürzte. Der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren