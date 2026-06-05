Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Dieseldiebstahl

Kublank (ots)

Am heutigen Vormittag (05.06.2026) kurz vor 09:30 Uhr meldete ein Hinweisgeber über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Diebstahl von mehreren hundert Litern Diesel aus verschiedenen Baufahrzeugen. Die Firma, die den Diebstahl anzeigte, ist derzeit in der Region tätig und führt Gleisbauarbeiten durch.

Nach ersten Erkenntnissen wurden aus insgesamt vier Baggern zwischen Neetzka und Küssow in Höhe Kublank, etwa 700 und 800 Liter Diesel entwendet. Aufgrund der vor Ort aufgefunden Spuren kam der Kriminaldauerdienst zur Spurensicherung zum Einsatz. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedland unter der Telefonnummer 039601 300 0, über das Digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder über jede andere Polizeidienststelle zu melden.

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