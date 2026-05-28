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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: 82-Jährige nach 13 Stunden aus Notlage gerettet

Römerberg - Berghausen (ots)

Eine 82-jährige Frau stürzte am Vortag am Bahnhof Berghausen in den Grünstreifen des Gleisbereichs. Erst heute Morgen gegen 06:15 Uhr, fiel die dort liegende Frau einem Triebfahrzeugführer auf, welcher die Rettungsleitstelle informierte. Weiterhin waren Streifen der Bundespolizei und PI Speyer sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Römerberg am Einsatzort. Die Frau war beim Antreffen durch den Rettungsdienst und Notarzt wach und ansprechbar. Sie gab an den Halt in Speyer verpasst zu haben, weshalb sie am Bahnhof Römerberg - Berghausen den Zug am 27. Mai 2026 um ca. 16:40 Uhr verließ. Ihrer Aussage nach, wollte sie entlang der Gleise zurück in Richtung Speyer laufen. Hierbei fiel sie hinter den Bahnsteig in den Grünstreifen und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen oder auf sich aufmerksam machen. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde die Dame in ein Krankenhaus in Speyer gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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