Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Wechselseitige Körperverletzung nach Streitigkeit im Regionalzug

Winden (ots)

Am 21. Mai 2026 kam es gegen 15:10 Uhr in der RB51 auf der Strecke von Karlsruhe nach Landau zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem Fahrgast und einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn. Dem Vorfall war eine verbale Streitigkeit vorausgegangen. Ein 23-Jähriger telefonierte während der Fahrt lautstark im Zug. Als der 44-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ihn darauf aufmerksam machte, beleidigte und bedrohte er ihn. Der Mitarbeiter forderte den Mann daraufhin auf, den Zug am Bahnhof in Winden zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Fahrgast jedoch nicht nach. In der Folge versuchte der 44-Jährige, den störenden Fahrgast unter Anwendung von Zwang aus dem Zug zu begleiten. Dabei stolperten beide Männer aus dem Zug und gerieten in ein Gerangel, bei dem sich beide gegenseitig verletzten. Zeugen beobachteten den Vorfall und riefen die Polizei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim 23-Jährigen ergab einen Wert von 1,15 Promille. Die Bundespolizei leitete gegen den 44-jährigen Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Gegen den 23-jährigen Deutschen wird zudem wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.

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