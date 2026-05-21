Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Kontrolle wegen Rauchens am Bahnhof endet in Haft

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch, den 20. Mai 2026 gegen 22:10 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern auf einen Mann aufmerksam, der im Hauptbahnhof Kaiserslautern rauchte. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen den 26-jährigen Afghanen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen gefährlicher Körperverletzung bestand. Zudem ergab die Kontrolle seiner Dokumente, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Der 26-Jährige gab an, erst am selben Tag nach Deutschland eingereist zu sein. Da er den offenen Geldbetrag in Höhe von 1280 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der 64-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert. Darüber hinaus wurde gegen den 26-jährigen Afghanen ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise sowie wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

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