Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugin attackiert Bundespolizisten nach Schlägerei im Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots)

Am Abend des 19. Mai 2026 kam es im Mainzer Hauptbahnhof zu einem Einsatz der Bundespolizei, nachdem zwei Männer im Alter von 27 und 46 Jahren auf dem Gleisüberbau gewaltsam aneinandergeraten waren. Mitarbeiter der Deutschen Bahn trennten die Kontrahenten bis zum Eintreffen der Streifen. Der 46-jährige Beteiligte musste aufgrund von Gesichtsverletzungen erstversorgt werden.

Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung vor Ort verhielt sich eine 60-jährige deutsche Zeugin gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv und unkooperativ.

Die Situation eskalierte, als die Frau einem Polizisten tätlich drohte und nach einer Beamtin schlug. Trotz Distanzierung attackierte sie die Einsatzkräfte erneut und versetzte einem Beamten einen Schlag gegen das Ohr. Auch ihr 55-jähriger Begleiter störte die Maßnahmen massiv und leistete Widerstand.

Beide Personen wurden zur Dienststelle verbracht, wobei die Frau auch dort versuchte, die Beamten anzugreifen. Freiwillige Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,89 Promille bei der Frau und 1,56 Promille bei ihrem Begleiter. Ein Bundespolizist wurde leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Beteiligten entlassen. Gegen die 60-Jährige wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung eingeleitet. Gegen ihren 55-jährigen Begleiter wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die beiden 27- und 46-jährigen Männer des ursprünglichen Sachverhalts müssen sich jeweils wegen Körperverletzung verantworten.

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