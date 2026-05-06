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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Widerstand bei Polizeikontrolle im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Bei einer Polizeikontrolle im Hauptbahnhof Mainz leistete ein 26-jähriger Deutscher am 5. Mai 2026 gegen 17:30 Uhr Widerstand. Der Mann fiel einer Streife der Bundespolizei auf und konnte bei der anschließenden Kontrolle keine Ausweisdokumente vorzeigen. Im weiteren Verlauf wurde er aggressiv und versuchte, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Weiterhin nahm er seine Hände, trotz mehrfacher Aufforderung dies zu unterlassen, nicht aus den Jackentaschen. Die Beamten brachten ihn daraufhin zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Er wurde zum Bundespolizeirevier Mainz gebracht. In der Dienststelle fanden die Polizisten dann ein Messer griffbereit in seiner Jackentasche. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain, der freiwillige Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Ein Polizist wurde durch die Rangelei leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig. Gegen den 26-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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