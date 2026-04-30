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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mutproben im Gleisbereich

Osthofen (ots)

Aufgrund mutmaßlicher Mutproben musste am 29. April 2026 gegen 18:45 Uhr ein Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Die Notfallleitstelle Karlsruhe informierte die Bundespolizei Kaiserslautern über Personen im Gleisbereich des Bahnhofs Osthofen. Nachfolgende Züge mussten 'auf Sicht' fahren, um weitere Gefährdungen auszuschließen.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet mögliche Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können sich zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt eingeleitet.

Weiterhin appelliert die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern: Das Betreten von Gleisanlagen ist lebensgefährlich und streng verboten! Züge nähern sich oft nahezu lautlos und können selbst bei einer Schnellbremsung nicht rechtzeitig zum Stillstand kommen. Wer sich im Gleisbereich aufhält, bringt nicht nur sich selbst in akute Lebensgefahr, sondern gefährdet auch das Leben anderer und verursacht erhebliche Störungen im Bahnverkehr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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