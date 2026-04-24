Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Festnahme nach Fahrscheinverstoß im Zug

Mainz (ots)

Am 24. April 2026 gegen 7:15 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Mainz darüber informiert, dass ein Mann im Zug von Frankfurt nach Mainz ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Beim Ausstieg konnte er zunächst fliehen. Nach Auswertung der Videoaufnahmen wurde der 33-jährige Deutsche in einer Supermarktfiliale im Hauptbahnhof Mainz durch die Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Da er die Geldstrafe in Höhe von 630 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 21 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht. Zudem lagen zwei Aufenthaltsermittlungen gegen ihn vor, beide ebenfalls wegen Erschleichens von Leistungen, von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg sowie der Staatsanwaltschaft Würzburg. Gegen den 33-Jährigen wurde erneut ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

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