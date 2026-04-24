PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Festnahme nach Fahrscheinverstoß im Zug

Mainz (ots)

Am 24. April 2026 gegen 7:15 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Mainz darüber informiert, dass ein Mann im Zug von Frankfurt nach Mainz ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Beim Ausstieg konnte er zunächst fliehen. Nach Auswertung der Videoaufnahmen wurde der 33-jährige Deutsche in einer Supermarktfiliale im Hauptbahnhof Mainz durch die Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Da er die Geldstrafe in Höhe von 630 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 21 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht. Zudem lagen zwei Aufenthaltsermittlungen gegen ihn vor, beide ebenfalls wegen Erschleichens von Leistungen, von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg sowie der Staatsanwaltschaft Würzburg. Gegen den 33-Jährigen wurde erneut ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 11:39

    BPOL-KL: Bundespolizei nimmt vermisste Jugendliche am Bahnhof Mainz in Obhut

    Mainz (ots) - Am 22. April 2026 wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 01:45 Uhr über ein stark alkoholisiertes und desorientiertes Mädchen am Bahnhofsvorplatz informiert. Die eingesetzten Kräfte konnten vor Ort eine als zuvor vermisste gemeldete 15-Jährige antreffen. Diese wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle der Bundespolizei in Mainz ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 14:28

    BPOL-KL: Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen am Bahnhof in Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am 19. April 2026 gegen 18:00 Uhr meldete ein Zeuge der Bundespolizei eine Auseinandersetzung von Jugendlichen am Bahnhof Bad Kreuznach auf Bahnsteig 3, bei der er ein Messer gesehen habe. Eine Streife konnte drei junge Männer feststellen, die jedoch keine Messer mit sich führten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab einer der drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren