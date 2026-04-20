Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen am Bahnhof in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am 19. April 2026 gegen 18:00 Uhr meldete ein Zeuge der Bundespolizei eine Auseinandersetzung von Jugendlichen am Bahnhof Bad Kreuznach auf Bahnsteig 3, bei der er ein Messer gesehen habe. Eine Streife konnte drei junge Männer feststellen, die jedoch keine Messer mit sich führten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab einer der drei Geschädigten vor Ort an, dass ein 23-jähriger Deutscher ihm Geld schulde. Diesem sei er dort zufällig begegnet und habe ihn auf seine Schulden angesprochen. Der Beschuldigte habe ihn daraufhin bedroht und dabei ein Messer vorgezeigt. Unverzüglich wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, um den beschriebenen Beschuldigten sowie seine Begleitpersonen ausfindig zu machen. Diese konnten kurze Zeit später angetroffen werden, ein Messer wurde jedoch nicht aufgefunden. Gegen den 23-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

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