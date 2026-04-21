Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Diebstahl und Hausfriedensbruch im Hauptbahnhof Mainz - Mann hat 13 Aufenthaltsermittlungen

Mainz (ots)

Am 20. April 2026 um ca. 20:00 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann während eines Diebstahls in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Mainz und informierte die Bundespolizei. Die Streifenbeamten konnten den 44-jährigen Polen vor dem Reisezentrum antreffen und kontrollieren. Bei dem Mann wurden diverse neue Gegenstände aufgefunden, die im Bestand der Filiale verkauft werden, für die er aber keinen Kaufbeleg vorlegen konnte. Darunter diverse Elektroartikel, Fertiggerichte und Kaugummis. Die Gegenstände wurden durch die Polizisten sichergestellt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Weiterhin wurde festgestellt, dass gegen den Mann zwölf Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz sowie eine der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Straftaten vorlagen. Davon elf wegen Diebstahls, eine wegen Unterschlagung sowie eine wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem bestand gegen den 44-Jährigen ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Mainz. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und des Bahnhofs verwiesen. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet.

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