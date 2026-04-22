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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei nimmt vermisste Jugendliche am Bahnhof Mainz in Obhut

Mainz (ots)

Am 22. April 2026 wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 01:45 Uhr über ein stark alkoholisiertes und desorientiertes Mädchen am Bahnhofsvorplatz informiert. Die eingesetzten Kräfte konnten vor Ort eine als zuvor vermisste gemeldete 15-Jährige antreffen.

Diese wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle der Bundespolizei in Mainz gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen deutlich erhöhten Wert. Auch ein Drogenschnelltest verlief positiv.

Da die Erziehungsberechtigten zunächst nicht erreicht werden konnten, wurde die Jugendliche aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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