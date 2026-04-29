Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung am Bahnhof Winden

Winden (ots)

Am Dienstagabend, dem 28. April 2026, gegen 19:20 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Kandel von der PI Wörth über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Bahnhof Winden informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei Jugendliche, ein 14-jähriger Deutscher und ein 18-jähriger Syrer, in der RB51 aus Kandel in Richtung Winden. Dort soll ein unbekannter Mann die Jugendlichen beleidigt haben. Am Bahnhof Winden, wo zuvor alle Beteiligten ausgestiegen waren, eskalierte dann die Situation. Der Mann soll einem der Jugendlichen eine Kopfnuss gegeben haben. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Personen, hierbei soll der Mann zu Boden gegangen sein. Auf dem Boden liegend, habe der Mann dann Pfefferspray gegen die Jugendlichen gebraucht.

Die Jugendlichen seien geflüchtet und wurden nach eigenen Angaben durch den Mann verfolgt und mit Steinen beworfen. Ein dort ansässiger Bewohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und ermöglichte den Jugendlichen Zuflucht in dessen Garten.

Der Verfolger entfernte sich daraufhin wieder in Richtung Bahnhof und stieg in einen Zug Richtung Landau.

Der mutmaßliche Täter sei zwischen 25 und 35 Jahre alt, war mit einer schwarzen Jacke sowie einer dunklen Arbeitshose bekleidet.

Bei der Auseinandersetzung wurde das Smartphone des 18-jährigen Jugendlichen beschädigt. Verletzt wurden die beiden Jugendlichen nicht.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an: bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

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