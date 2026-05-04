Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Kontrolle offenbart drei Haftbefehle

Mainz (ots)

Die polizeiliche Kontrolle eines 46-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Mainz offenbarte gleich drei Haftbefehle. Der Mann wurde heute um 12:45 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Da er sich vor Ort nicht ausweisen konnte, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Dort konnte seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Außerdem ermittelten die Polizisten, dass der Mann kein Unbekannter war. Gegen den 46-Jährigen bestanden drei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Beleidigung, Nötigung und Diebstahl mit einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwei Jahren und sechs Monaten. Damit nicht genug, weitere drei Aufenthaltsermittlungen lagen zusätzlich gegen den Mann wegen Beleidigung und Betruges vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die JVA Rohrbach zur Verbüßung der Freiheitsstrafe gebracht.

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