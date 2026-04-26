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Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Küchenbrand in der Straße "Zum Weidentor" - drei Verletzte

FW Speyer: Küchenbrand in der Straße "Zum Weidentor" - drei Verletzte
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Speyer (ots)

Speyer, 26. April 2026

Am 26.04.2026, kurz vor 8 Uhr, wurde die Feuerwehr Speyer zu einem gemeldeten Küchenbrand in die Straße "Zum Weidentor" alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner den Brand bereits selbst gelöscht. In der betroffenen Wohnung befanden sich insgesamt fünf Personen, von denen drei Verletzungen erlitten. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und stellte einen sicheren Zustand her. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Speyer war mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.

BKS/ TT

Rückfragen bitte an:

Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Telefon: 06232-141200
E-Mail: Presse.BKS@stadt-speyer.de

Original-Content von: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer, übermittelt durch news aktuell

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