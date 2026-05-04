Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Auseinandersetzung unter Reisenden am Hbf Worms

Worms (ots)

Am 2. Mai 2026 gegen 16:45 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber informiert, dass es im Aufzug am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes Worms zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Reisenden gekommen sei. Bei Eintreffen der Streife konnten zwei Männer und eine Frau festgestellt werden. Einer der Männer verhielt sich den eingesetzten Beamten gegenüber unmittelbar aggressiv, sodass weitere Unterstützung angefordert werden musste. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich, dass ein Mann und die Frau den Aufzug betreten wollten und an dem 37-jährigen Deutschen vorbeigingen. Dieser fühlte sich dadurch provoziert und reagierte, indem er sein mitgeführtes Fahrrad in Richtung der beiden anderen warf. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen an der Hand. Zudem bespuckte der 37-Jährige die Frau. Gegen den 37-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Darüber hinaus wurde gegen ihn ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Worms ausgesprochen.

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