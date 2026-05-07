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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Kabeldiebstahl mit hohem Sachschaden

Böhl-Iggelheim (ots)

Ein geschätzter Sachschaden von etwa 17.000 Euro entstand durch die Entwendung von insgesamt 65 Meter Erdungskabel. Am 6. Mai 2026 um 19.50 Uhr wurde die Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße über den Sachverhalt durch die Deutsche Bahn informiert. Am Tatort, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Böhl-Iggelheim, stellten die Polizisten das Ausmaß des Diebstahls fest. Neben den 65 Metern kupferhaltigen Erdungskabel wurden auch mehrere Erdungsmaschen entwendet und weitere Kabel durchtrennt. Ein Techniker bezifferte den Schaden auf ca. 17.000 Euro. Es konnte festgestellt werden, dass der Sachverhalt keine Auswirkungen auf den Bahnbetrieb hat. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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