Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Digitalisierungskongress NØRD zeigt wieder neueste Entwicklungen und Trends der digitalen Welt

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Schwerin (ots)

NØRD 2026 Digital Convention des Landes

Mecklenburg Vorpommern Datum: 27. und 28. Mai 2026 Ort: HanseMesse Rostock

Die NØRD 2026 bringt am 27. und 28. Mai 2026 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Unternehmen und Verwaltungen, Gründerinnen und Gründer, Wis-senschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie internationale Partnerinnen und Partner in der HanseMesse Rostock zusammen, um den digitalen Wandel praxisnah zu diskutieren und zu gestalten. Unter dem Motto Connecting Futures bietet die Veranstaltung Keynotes, Panels, Ausstellungen, Networking Formate und diesjährig erstmals die Auslobung des NØRD Awards für herausragende Digitalprojekte, die im Land Mecklenburg-Vorpommern entstanden oder am Entstehen sind.

"Der Digitalisierungskongress hat sich seit seiner ersten Veranstaltung 2019 fest etabliert und ist der Anlaufpunkt für alle, die sich für digitale Entwicklung und Innovation interessieren", wirbt Minister Christian Pegel für die Veranstaltung und weiter: "Mecklenburg-Vorpommern ist ein attraktiver Arbeits- und Lebensort - und genauso präsentieren wir uns mit der NØRD. Mit über 200 Fachbeiträgen auf sechs Bühnen und in 40 Workshops in sechs Workshopräumen der Workzone können Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr erfahren, welche Lösungen der digitale Wandel für sie bereithält." Der "digitalen Marktplatz" wird für über 90 Aussteller zentrale Plattform für Unternehmen, Institutionen und Initiativen zur Präsentation innovativer Projekte und Lösungen sein. Darüber hinaus laden die eingerichteten Co-Working- und Matchmaking-Flächen mit flexiblen Räumen für Meetings, konzentriertes Arbeiten und gezielte Vernetzung und der Outdoor-Bereich mit zusätzliche Aktionsflächen ein. "Bei der NØRD 2026 bringen sich über 230 Partner:innen ein, damit sind wir sicher, unsere Zielgruppen bedarfsorientiert ansprechen zu können", so Pegel weiter.

Die erste Auflage vom 6. bis 7. November 2019 zog mit 120 Sprecherinnen und Sprechern 1.400 Gästen an. Insgesamt wurden an acht Veranstaltungsorten mit Tagesprogrammen und Abendveranstaltungen zehn Teilveranstaltungen ange-boten. Die zweite und rein digitale NØRD lockte vom 31. Mai bis zum 14. Juni 2021 mit 176 Einzelveranstaltungen mehr als 200 Rednerinnen und Redner sowie rund 2.000 digitalen Zuschauerinnen und Zuschauer. 2024 fand die erste NØRD als digital convention - als ein Erlebnis-, Content- und Mitmachformat - vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung MV und verschiedenen Partnern organsiert - zentral in der HanseMesse Rostock statt. "Mit 60 Partnern lud die NØRD 2024 über 2000 Besucher und Besucherinnen nach Rostock ein, die sich zu allen Themen der Digitalisierung mit vielen Impulsen aus dem Land, ins Land hinein und über die Landesgrenzen hinweg für den digitalen Wandel weiter fit machten", so Christian Pegel.

Internationale Impulse und Partner aus dem Ostseeraum

Die NØRD 2026 setzt bewusst auf internationale Impulse: Als Partnerland ist Lettland vertreten und bringt seine Erfahrungen mit der digitalen Transformation, insbesondere im Bereich Verwaltungsdigitalisierung, ein.

"Wir freuen uns sehr, dass Lettland Partnerland von NØRD 2026 ist und mit seinen stärksten Unternehmen der Branche vertreten sein kann. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, Partner zu treffen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam neue Ideen für die digitale Entwicklung zu schaffen. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, die Zusammenarbeit in der Ostseeregion zu stärken und enge, vertrauensbasierte Partnerschaften aufzubauen." (Raimonds Čudars, Minister für Smart Administration und regionale Entwicklung der Republik Lettland)

Darüber hinaus werden weitere Partner aus dem internationalen Ostseeraum eingebunden, um grenzüberschreitende Kooperationen, Best Practice Austausch und gemeinsame Innovationsprojekte zu fördern. Diese internationale Ausrichtung stärkt die Vernetzung Mecklenburg Vorpommerns mit europäischen Digitalakteuren. Insbesondere bringen sich die Estnische Botschaft sowie die Königliche Dänische Botschaft mit ein.

Künstliche Intelligenz als Querschnittsthema

Künstliche Intelligenz (KI) wird als Querschnittsthema alle Programmbereiche durchziehen. Diskutiert werden Chancen und Herausforderungen von KI Anwendungen in Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und Zivilgesellschaft sowie Fragen zu Ethik, Transparenz und Governance. Ziel ist es, konkrete Handlungsoptionen für die Integration von KI in Arbeits und Lernprozesse zu erarbeiten und zugleich Risiken wie Bias und Datenschutz verantwortungsvoll zu adressieren.

Gründungsszene Mecklenburg Vorpommern

Die NØRD bietet nicht nur etablierten Unternehmen eine Plattform, sondern auch Start-ups und macht so die bedeutende Gründungsszene in Mecklenburg Vorpommern sichtbar: Start ups, Inkubatoren und Innovationszentren präsentieren ihre Lösungen, stellen Kooperationsmöglichkeiten vor und bieten Gründerinnen und Gründern eine Bühne für Pitch Formate und Matchmaking. "Mittlerweile hat sich die Gründungsszene in Mecklenburg-Vorpommern fest etabliert. Damit ist sie ein fester Bestandteil der NØRD geworden. "Durch zahlreiche Beiträge können sich die Besucher:innen ein umfangreiches Bild machen, an welchen Ideen gearbeitet, welche Gründer sich mittlerweile etabliert haben und wie das Gründungsökosystem aufgebaut ist", verspricht Pegel.

Die Veranstaltung fördert so den Austausch zwischen etablierten Unternehmen, Forschungseinrichtungen und jungen Gründerteams. Neben den Digitalen Innovationszentren des Landes wird u.a. auch die Gründungswerft als Gründer und Gründerinnen unterstützendes Netzwerk auf der NØRD 2026 vertreten sein.

"Die NØRD ist für die Gründerszene in MV ein zentraler Treffpunkt, an dem Innovation, Netzwerke und konkrete Geschäftsmodelle zusammenkommen. Wir sind mit verschiedenen Treibern aus dem Ökosystem wie SpinOFF Excellence, Founders Bay, der Gründungswerft und Baltic Incubate an beiden Tagen in verschiedenen Formaten vertreten. Damit zeigen wir, wie stark und vielfältig die Startup-Landschaft im Norden inzwischen ist und welches Entwicklungspotenzial in ihr steckt." Pia Boni (Baltic Incubate, Mitglied der Gründungswerft, Digitalisierungsbotschafterin M-V)

Die NØRD bietet die ideale Bühne, um Innovationen und digitalen Vorreitern aus Mecklenburg-Vorpommern eine reichweitenstarke Plattform zu geben und ihre neuesten Entwicklungen einem breiten Fachpublikum sowie der interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren.

"Fehlbelastungen und Bewegungsmangel bleiben im Alltag oft unbemerkt - mit direkten Folgen für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. In den letzten zwei Jahren wir ein zertifiziertes Sensor-Shirt entwickelt, das Bewegungen im Alltag erfasst, in Echtzeit KI-gestützt auswertet und direkt haptisches Feedback gibt. Auf der NØRD stellen wir dieses in MV entwickelte System erstmals einem breiten Publikum vor." Prof. Dr. Matthias Wißotzki (Co-Founder WearOne GmbH)

Neue Impulse für die kommunale Ebene

Wichtige Impulse auch für die kommunale Ebene bereitzustellen, ist für die Veranstaltung ein wichtiges Anliegen.

Die NØRD 2026 versteht sich als Treiber für die moderne Verwaltung: Gemeinsam mit dem NEGZ zeigen wir, wie Land und Kommunen Hand in Hand mehr Digitalisierung schaffen. Dass darin enormes Potenzial steckt, verdeutlichen die Beiträge der KSM/SIS, die wegweisende Lösungen für effiziente Prozesse und die digitale Bildung präsentieren.

Dieser branchenübergreifende Austausch zwischen den Digitalen Innovationszentren, der Wissenschaft und der Wirtschaft macht die NØRD 2026 zur zentralen Plattform für den kommunalen Wissens- und Technologietransfer. Ein Kernstück bildet dabei die enge Zusammenarbeit des Zweckverbandes eGo-MV mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, um die digitale Souveränität der Verwaltungen gemeinsam voran zu treiben.

"Die NØRD ist für unsere Kommunen die entscheidende Plattform, um Digitalisierung praxisnah erlebbar zu machen und bewährte Lösungen in die Fläche zu tragen. Unser Ziel ist es, dieses Format fest im Land zu etablieren, damit Verwaltung, Wirtschaft und Gründungsszene dauerhaft verlässlich voneinander profitieren können" Christian Schulenburg (Verbandsvorsteher eGo-MV)

Auslobung des NØRD Award

Der NØRD Award wird 2026 erstmals ausgelobt und zeichnet Projekte aus, die Digitalisierung beispielhaft, inklusiv und wirkungsvoll gestalten. Die Auszeichnung bietet Gewinnerinnen und Gewinnern Sichtbarkeit, Vernetzungsmöglichkeiten und Unterstützung beim Transfer in die Praxis. Der NØRD Award steht unter der Schirmherrschaft des zuständigen Ministeriums bzw. der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und unterstreicht damit die politische Relevanz digitaler Innovation im Land. Aktuell finde das Publikumsvoting für 21 Akteure und Projekte in insgesamt 7 Kategorien statt, die mittels Fachjury aus 86 Einreichungen ausgewählt wurden.

Programm und Speaker

Die NØRD 2026 präsentiert ein vielfältiges Programm mit Keynotes, Praxisvorträgen und Diskussionsrunden. Die Inhalte der NØRD 2026 sind in sieben zentrale The-menbereiche gegliedert:

- Digitale Strategie & Leadership

- Technologie, Innovation & Zukunftstrends

- Digitale Gesellschaft, Kultur & Teilhabe

- Wirtschaft, Markt & Geschäftsmodelle

- Bildung, Skills & Lifelong Learning

- Smart City, Smart Region & Public Sector

- Nachhaltigkeit, Climate Tech & Green Economy

Zu den angekündigten Speakerinnen und Speakern zählen unter anderem:

- Internationale Gäste:

Raimonds Cudars, Lettischer Digitalisierungsminister

Thomas Østrup Møller, Botschafter der Königlichen Botschaft Dänemark,

Marika Linntam, Botschafterin der Republik Estland

- Minister:innen der Landesregierung: Christian Pegel, Dr. Heiko Geue, Dr. Wolfgang Blank, Jaqueline Bernhardt, Bettina Martin

- Politik auf Bundesebene: Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, MdB Elisabeth Kaiser

- Beiträge aus der Wirtschaft:

Rodrigo Diehl, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH; Sascha Lobo;

Christoph Krause, Speaker für den Bereich Handwerk

Stefan Scheller, Speaker für den Bereich HR und - Beiträge aus Gesellschaft: Präsident Marc Reinhardt, D21

Dabei adressiert sich das Programm an alle Branchen und Sektoren. So wird z.B. der KreativBund - Bundeszentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft ihren Cross Innovation Booster launchen. Auf einer mobilen und kuratierten Plattform bündelt er Förderprogramme von Bund und Ländern mit Relevanz für die KKW und Cross Innovation und schafft erstmals eine strukturierte, gut zugängliche Gesamtübersicht.

Besuch und Teilnahme

Zentraler Veranstaltungsort ist die HanseMesse in Rostock. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenfrei. Die Ticketregistrierung erfolgt über www.digitalesmv.de/noerd/tickets. Weitere Informationen zur NØRD sowie das vollständige Programm finden Sie auf der Internetseite des digitalen MV: NØRD 2026 | digital convention | digitales MV

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