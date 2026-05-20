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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahndungstreffer nach Hinweis auf Gepäck: Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 20. Mai 2026, informierte ein Reisender gegen 07:00 Uhr eine Streife der Bundespolizei über ein herrenloses Gepäckstück im Bereich der Bahnanlagen am Bahnhof Bad Kreuznach.

Bei der Nachschau vor Ort konnte das Gepäck zweifelsfrei einem polizeibekannten Mann zugeordnet werden, welcher sich regelmäßig am Bahnhof Bad Kreuznach aufhält.

Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnte der Betroffene an einem naheliegenden Supermarkt festgestellt und kontrolliert werden. Auf sein Eigentum angesprochen, reagierte der Mann unmittelbar verbal aggressiv gegenüber der eingesetzten Streife.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen den 48-jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Beleidigung vorlag.

Der Gesuchte wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei Bad Kreuznach gebracht.

Da er die offene Geldstrafe von 3240EUR nicht begleichen konnte, wurde er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen in die JVA Rohrbach überstellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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