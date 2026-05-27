Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Widerstand nach Ladendiebstahl im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am 26. Mai 2026 gegen 12:15 Uhr kam es nach einem Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale des Hauptbahnhofes Mainz zu einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte. Der Beschuldigte 45-jährige Litauer wurde vom Sicherheitsdienst der DB bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten. Dort verhielt er sich sehr aggressiv. Auch gegenüber den Beamten war sein Verhalten weiterhin sehr ungehalten. Der Mann versuchte sich den Maßnahmen durch Weglaufen zu entziehen und erhob auch seine Hand gegenüber den Polizisten. Folglich wurde er mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, gefesselt und zum Bundespolizeirevier verbracht. Während der Verbringung ließ er sich mehrfach fallen und spuckte die eingesetzten Beamten an. Auch im Revier ließ er sich nicht beruhigen und trat nach den Beamten. Dabei traf er einen Polizisten am linken Oberschenkel. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der 45-Jährige ab, ihm wurde nach richterlicher Anordnung zur Feststellung des Blutalkoholwertes eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Körperverletzung sowie Diebstahls eingeleitet.

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