Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender Mähdrescher

Bergen (LK VR) (ots)

Am 04.06.2026, gegen 17:45 Uhr befuhr ein Mähdrescher die B 196 aus Richtung Karow kommend in Fahrtrichtung Bergen. Kurz vor der Ortschaft Bergen geriet das Fahrzeug augenscheinlich in Brand und stoppte auf der Fahrbahn. Durch den Fahrzeugführer konnten im Anschluss die Flammen mit eigenen Bordmitteln gelöscht werden. Durch die zwischenzeitlich hinzugezogene Feuerwehr wurde ein weiterer kleiner Brandherd im Maschinenbereich gelöscht. Anschließend erfolgte die notdürftige Reparatur des Fahrzeugs zur Weiterfahrt durch angeforderte Servicetechniker. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.5000 Euro. Die Fahrbahndecke wurde durch den Vorfall augenscheinlich nicht beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Bergen war mit 27 Kameraden/Kameradinnen im Einsatz. Das Fahrzeug konnte nach erfolgter Reparatur die Fahrt zu einer Werkstatt bei Bergen fortsetzen. Für die Dauer der Maßnahmen war die B 196 für circa drei Stunden voll- bzw. halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet bzw. am Einsatzort vorbeigeleitet.

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