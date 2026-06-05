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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau nach Ausparkmanöver von Pkw angefahren

Burg Stargard (ots)

Am heutigen Vormittag (05.06.2026) kurz vor elf Uhr kam es in Burg Stargard zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer 39-jährigen Fußgängerin. Im Quastenberger Damm befand sich die Deutsche an ihrem parkenden Auto, um den Kofferraum zu entladen. Der 97-jährige deutsche Autofahrer versuchte, auszuparken und zu wenden und soll dabei die Geschädigte verletzt und deren Auto angefahren haben.

Aufgrund der Beobachtung eines Zeugen sah es im ersten Moment so aus, als sei die Frau schwer am Bein verletzt, woraufhin auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnten jedoch nur leichte Verletzungen festgestellt werden, woraufhin die Frau nach einer Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen werden konnte.

Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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