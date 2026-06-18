Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 17.06.2026, zwischen ca. 14.54 und 16.10 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Am Schloss auf dem Eberhard-von-Breitenbuch-Platz in Stadthagen.

Ein geparkter schwarzer VW Golf wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und an der linken Seite in Form von mehreren Kratzern beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Da am VW weißer Lackabrieb festgestellt wurde, könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Personen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

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