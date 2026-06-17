Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorrad-Sicherheitsaktion im Weserbergland: "Kaffee statt Knöllchen" am 27. Juni 2026 in Rinteln-Wennenkamp

Rinteln-Wennenkamp (ots)

(KEM) Das Weserbergland zählt zu den abwechslungsreichsten Mittelgebirgslandschaften Deutschlands. Die kurvenreichen Strecken zwischen dem Wesertal und den umliegenden Höhenzügen machen die Region zu einem beliebten Ziel für Motorradfahrende. Gleichzeitig bergen genau diese Strecken besondere Risiken, insbesondere bei nicht angepasster Geschwindigkeit.

Auswertungen der Polizeiinspektionen Nienburg/Schaumburg und Hameln-Pyrmont/Holzminden zeigen ein klares Bild: Außerhalb geschlossener Ortschaften kommt es im Wesentlichen zu Motorradunfällen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Kurven, häufig mit Sturzfolgen oder Kollisionen im Begegnungsverkehr. Innerorts entstehen Unfälle überwiegend durch das Missachten der Vorfahrt an Kreuzungen und Einmündungen.

Vor diesem Hintergrund laden die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden am Samstag, 27. Juni 2026, von 10:00 bis 14:00 Uhr zu einer gemeinsamen Präventionsaktion unter dem Motto "Kaffee statt Knöllchen" ein.

Die Veranstaltung findet am Feuerwehrhaus Wennenkamp, Hoppenberg 2, 31737 Rinteln, unmittelbar an der Strecke der diesjährigen Biker Safety Tour statt.

Im Mittelpunkt steht der präventive Ansatz: Motorradfahrende erhalten in entspannter Atmosphäre Informationen zu typischen Unfallursachen, sicherem Fahrverhalten sowie moderner Schutz- und Rettungstechnik. Ziel ist es, dadurch die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Weiterhin stehen die Belange von Anwohnenden beliebter Motorradstrecken im Fokus. "Selbst wenn Motorräder die gesetzlichen Vorgaben im Fahrbetrieb einhalten, empfinden viele Menschen das Geräusch als störend. Lärmspitzen, die durch hochtouriges Fahren oder Beschleunigungsphasen entstehen, können die Lärmbelastung stark erhöhen. Die Belästigung tritt vor allem an schönen Wochenenden konzentriert auf, weshalb der Dauerschallpegel oft nicht die tatsächliche Beeinträchtigung der Anwohner widerspiegelt", erläutert Polizeihauptkommissar Tobias Büsing, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Vor Ort sind folgende Partner vertreten:

- Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizeiinspektionen Nienburg/Schaumburg und Hameln-Pyrmont/Holzminden (Polizeihauptkommissar Tobias Büsing sowie Polizeihauptkommissarin Simone Kalmbach), sensibilisiert für typische Unfallursachen im nördlichen Weserbergland.

- Ein Angehöriger der Krad-Kontrollgruppe der PD Göttingen steht u.a. für Fragen zu technischen Veränderungen und Geräuschemissionen zur Verfügung.

- Der ADAC demonstriert moderne Schutztechnik und präsentiert unter anderem eine Airbagweste.

- Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vermittelt praxisnahe Anleitungen zur motorradspezifischen Ersten Hilfe.

Die Veranstaltung setzt bewusst auf Dialog statt Sanktion. Bei einer Tasse Kaffee sollen Gespräche entstehen, die für Risiken im Straßenverkehr sensibilisieren und zu mehr Rücksichtnahme beitragen.

Alle interessierten Motorradfahrenden sind herzlich eingeladen, die Aktion zu besuchen und sich vor Ort zu informieren.

Die Biker-Safety-Tour ist bereits ausgebucht.

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