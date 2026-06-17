Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Deblinghausen - Trekkingrad von Bushaltestelle gestohlen

Deblinghausen/Steyerberg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 16.06.2026, zwischen ca. 7 und 14 Uhr wurde ein Trekkingrad gestohlen, welches an der Bushaltestelle "Alte Schule" (Deblinghausen 8) mit einem Schloss angeschlossen war.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad von Pegasus, Größe 28 Zoll, mit silbernen Schutzblechen. Der Schaden wurde auf ca. 400 Euro geschätzt.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Stolzenau unter 05761/90200 entgegen.

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