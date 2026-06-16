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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 15.06.2026, zwischen ca. 9.30 und 9.50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des WEZ-marktes an der Kreuzbreite eine Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter brauner Mazda CX-30 wurde durch ein bislang unbekanntes beim Ein- oder Ausparken an der rechten Fahrzeugseite touchiert und beschädigt. Am Mazda wurde roter Fremdlack festgestellt, weshalb das unfallverursachende Fahrzeug rot gewesen sein könnte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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