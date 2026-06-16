Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 15.06.2026, zwischen ca. 9.30 und 9.50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des WEZ-marktes an der Kreuzbreite eine Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter brauner Mazda CX-30 wurde durch ein bislang unbekanntes beim Ein- oder Ausparken an der rechten Fahrzeugseite touchiert und beschädigt. Am Mazda wurde roter Fremdlack festgestellt, weshalb das unfallverursachende Fahrzeug rot gewesen sein könnte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

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