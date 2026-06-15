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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Veranstaltungsequipment

Bückeburg (ots)

(KEM) In der Zeit vom 10.06.2026 bis 11.06.2026 zwischen ca. 18 und 12 Uhr haben bislang unbekannte Täter technisches Equipment einer an der Straße Am Bahnhof ansässigen Firma für Veranstaltungstechnik aus Transportern entwendet.

Die Transporter waren zur Tatzeit auf der P+R-Anlage in Bückeburg, Am Bahnhof geparkt und wurden aufgebrochen. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen mehrere Personen oder ein Fahrzeug notwendig gewesen sein. Zur genauen Schadenssumme können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in Tatortnähe beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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