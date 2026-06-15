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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - 8-Jährige nach Rotlichtverstoß leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Sonntagabend, den 14.06.2026, gegen 18.48 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Obertorstraße/ Ulmenallee/Scheier Straße Straße in Bückeburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 8-Jährige leicht verletzt wurde.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 20-jährige Frau aus der SG Eilsen mit einem Mercedes die Obertorstraße in Richtung Hannoversche Straße. Laut Zeugenangaben missachtete sie dabei das Rotlicht an der Kreuzung Ulmenallee/Scheier Straße. Zu gleicher Zeit querte ein 37-jähriger Mann aus Bünde mit seinem Hyundai die Kreuzung bei Grünlicht von der Scheier Straße in Richtung Ulmenallee. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Ein im Hyundai mitfahrendes 8-jähriges Mädchen wurde leicht verletzt und vor Ort von einer RTW-Besatzung versorgt. Die 38-Jährige Beifahrerin sowie der 37-Jährige Fahrer blieben unverletzt.

Die 20-jährige Mercedes-Fahrerin als auch der 19-jähriger Beifahrer blieben ebenfalls unverletzt.

Der Hyundai wurde an der rechten Fahrzeugseite und der Mercedes an der Fahrzeugfront beschädigt. Beide Fahrzeuge waren jedoch weiterhin fahrbereit. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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