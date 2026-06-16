Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(KEM) In der Zeit von Sonntag, ca. 14 Uhr, bis Montag, ca. 9.40 Uhr, ereignete sich an der Krankenhäger Straße in Rinteln ein Verkehrsunfallflucht. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter VW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Außenspiegel touchiert, sodass dieser abriss. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/96460 entgegen.

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