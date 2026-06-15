Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Steyerberg (ots)

(KEM) Die Polizei Stolzenau ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in Steyerberg zum Nachteil eines 46-jährigen Radfahrers.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhren ein 46-jähriger und ein 47-jähriger Steyerberger gegen 00:05 Uhr am frühen Montagmorgen mit ihren Fahrrädern die Kirchstraße in Richtung Bahnhofstraße, als ihnen ein in Richtung Rießen fahrender weißer Bulli entgegengekommen, kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem 46-Jährigen kollidiert sein soll. Der 46-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde vor Ort von einer RTW-Besatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Bulli-Fahrer soll sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Liebenau entfernt haben.

Personen, die mögliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem weißen Bulli geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

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