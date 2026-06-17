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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte - 12-Jähriger von Hund gebissen - Polizei sucht Hundehalterin

Uchte (ots)

(KEM) Bei der Polizei in Uchte wurde eine Fahrlässige Körperverletzung zum Nachteil eines 12-jährigen Jungen aus der SG Uchte durch einen Hundebiss angezeigt.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge war der 12-Jährige am Samstag, den 13.06.2026, gegen 10.40 Uhr mit seinem Fahrrad in Uchte parallel des alten Bahndamms unterwegs, als ihm eine ältere Frau mit zwei Hunden entgegenkam. Der 12-jährige hielt mit seinem Fahrrad an, um die Frau passieren zu lassen und wurde, als sie auf seiner Höhe war, von einem schwarz-weißen Hund der Frau in den Oberschenkel gebissen. Bei der Hundehalterin soll es sich um eine ältere Frau (ca. 60 bis 70 J.) handeln. Sie war mit zwei Hunden unterwegs: 1x schwarz-weißer Mischlingshund mit dem Rufnamen "Benni", 1x Golden Retriever. Sie soll mit den Hunden aus Richtung Hundeplatz kommend weiter entlang des Pattweges Richtung Grundschule gegangen sein, ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern.

Die Familie des Jungen fuhr mit diesem zu medizinischer Versorgung der offenen Bisswunde in ein Krankenhaus und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Wer kann Hinweise zu der Hundehalterin geben? Zeugenhinweise nimmt die PSt Uchte unter 05763/944940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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