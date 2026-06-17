Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Wölpinghausen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Wölpinghausen (ots)
(KEM) Am Dienstag, den 16.06.2026, gegen 6.45 Uhr ereignete sich in Wölpinghausen an der Bergholer Straße in Höhe Hausnr. 5 eine Verkehrsunfallflucht mit zwei beteiligten LKW.
Polizeilichen Erkenntnissen zufolge kollidierten die Außenspiegel zweier LKW im Begegnungsverkehr, woraufhin mindestens der Außenspiegel eines 48-jährigen LKW-Fahrers aus Wittmar beschädigt wurde. Der zweite LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Rehburg/Münchehagen.
Der beteiligte LKW-Fahrer oder auch mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen LKW geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.
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