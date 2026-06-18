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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 15.06.2026, zwischen ca. 14 und 21 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Nienburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein auf einer Parkfläche Höhe der Eichendorffstraße 3 geparkter schwarzer 2-er BMW wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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