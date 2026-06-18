Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stöckse - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stöckse (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 16.06.2026, ereignete sich an der K4 in Stöckse eine Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 34-jähriger Mann aus Celle mit seinem Iveco die K 4 von Linsburg in Richtung Wenden, als ihm ein weißer VW Crafter entgegenkam und den Außenspiegel des Iveco touchierte. Der Fahrzeugführer des Crafter entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Personen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hoya unter 0425167280 in Verbindung zu setzen.

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