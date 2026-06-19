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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Obernkirchener Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Donnerstagvormittag (18.06.2026) ist es in einem Supermarkt an der Neumarktstraße in Obernkirchen zu einem Taschendiebstahl gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 81-jährige Frau aus Obernkirchen gegen 10:30 Uhr zum Einkaufen in einem Discounter an der Neumarktstraße 47. Während ihres Einkaufs entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse der Seniorin aus ihrer Handtasche, die sich im Einkaufswagen befand.

In der Geldbörse befanden sich unter anderem ein Personalausweis, eine Girokarte, Bargeld sowie weitere persönliche Dokumente.

Die Polizei Obernkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Donnerstagvormittag verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Obernkirchen unter der Telefonnummer 05724 958860 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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