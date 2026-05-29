Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw-Fahrer bei Frontalzusammenstoß mit Lkw tödlich verletzt

Salzkotten (ots)

(md) Gegen 15.25 Uhr kam es auf der L776 in Salzkotten am Donnerstag, 28. Mai zum Frontalzusammenstoß eines Seat Ibiza-Fahrers mit einem 47 Jahre alten Lkw-Fahrer, bei dem der Seat-Fahrer sich tödlich verletzte.

Gegen 15.25 Uhr war der Seat-Fahrer auf der L776 in Richtung Paderborn unterwegs, der Lkw-Fahrer kam ihm entgegen. Zwischen den Anschlussstellen Wewelsburg und Salzkotten fuhr junge Mann unvermittelt und aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit dem Lkw.

Der Lkw-Fahrer fuhr aufgrund des Zusammenstoßes in den Graben, er verletzte sich leicht. Der Seat-Fahrer, bei dem es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen 25 Jahre alten Mann aus Büren handelt, verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei Ersthelfer vor Ort, 44 und 53 Jahre alte Männer, setzten den Notruf ab. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Bielefelder Polizei war zur Unfallaufnahme im Einsatz, die Unfallstelle war bis rund 2:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Fahrbahnreinigung führte eine Spezialfirma durch, beide Fahrzeuge ließ die Staatsanwaltschaft sicherstellen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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