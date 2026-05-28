POL-PB: Nachtragsmeldung: Badeunfall am Wasserskisee - 26-jähriger Mann verstorben

Paderborn (ots) - (ivdh) Unbekannte Täter brachen in einen Lagerraum einer Apotheke am Dr.-Rörig-Damm in Paderborn ein. Bei einer Apotheke an dem Auenhauser Weg in Paderborn blieb es bei zwei Versuchen. Die Polizei sucht Zeugen. Beide Apotheken befinden sich jeweils im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Im Zeitraum von Montag, 25. Mai, 12.00 Uhr und Dienstag, 26. ...

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