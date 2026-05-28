POL-PB: Nachtragsmeldung: Badeunfall am Wasserskisee - 26-jähriger Mann verstorben
Paderborn-Sande (ots)
(md) Der 26 Jahre alte Mann, der gestern bei einem Badeunfall am Wasserskisee in Paderborn-Elsen lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat (vgl. Pressebericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6283375), ist heute, 28. Mai, am frühen Nachmittag verstorben.
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