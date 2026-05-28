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Polizei Paderborn

POL-PB: Nachtragsmeldung: Badeunfall am Wasserskisee - 26-jähriger Mann verstorben

Paderborn-Sande (ots)

(md) Der 26 Jahre alte Mann, der gestern bei einem Badeunfall am Wasserskisee in Paderborn-Elsen lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat (vgl. Pressebericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6283375), ist heute, 28. Mai, am frühen Nachmittag verstorben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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