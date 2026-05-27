Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Einbruchsversuche und ein Einbruch in Apotheken - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(ivdh) Unbekannte Täter brachen in einen Lagerraum einer Apotheke am Dr.-Rörig-Damm in Paderborn ein. Bei einer Apotheke an dem Auenhauser Weg in Paderborn blieb es bei zwei Versuchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Beide Apotheken befinden sich jeweils im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Im Zeitraum von Montag, 25. Mai, 12.00 Uhr und Dienstag, 26. Mai, 01.00 Uhr beschädigten die Täter eine Kellertür, um in einen Lagerraum der Apotheke zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Nachts gegen 01.00 Uhr bemerkte ein Zeuge ein geöffnetes Kellerfenster des Lagerraums und verständigte die Polizei.

Zwischen Donnerstag, 21. Mai, 18.30 Uhr und Freitag, 22. Mai, 07.00 Uhr versuchten Unbekannte ebenfalls in Lagerräume einer Apotheke am Auenhauser Weg einzubrechen. Eine Mitarbeiterin bemerkte Freitagmorgen zwei beschädigte Türen und kontaktierte die Polizei. In der Montagnacht, 25. Mai, gegen 04.00 Uhr sah ein Ehepaar einen Mann und eine Frau, die sich an einer Tür zu einem Lagerraum zu schaffen machten. Der Zeuge wählte den Notruf und konnte beobachten, wie die Täter in Richtung Peckelsheimer Weg flüchteten. Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte braune Haare. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Die Frau hatte blonde Haare und war ebenfalls mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Sie hatte einen weißen Rucksack auf. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bislang negativ.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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