Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Kreiskinderfeuerwehrtag stellt personelle Weichen und blickt auf stabiles Jahr zurück

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Hochheim am Main (ots)

Beim diesjährigen Kreiskinderfeuerwehrtag der Kreiskinderfeuerwehr Main-Taunus, der am Samstagvormittag in der Sport- und Kulturhalle Massenheim stattfand, standen neben einem Rückblick auf das Jahr 2025 insbesondere personelle Veränderungen in der Leitung im Fokus.

Stabile Entwicklung und starke Nachwuchsarbeit

Die bisherige Kreisminifeuerwehrwartin Angelina Schumacher trat von ihrem Amt zurück, da sie ihren Wohnort wechselt. In ihrem Jahresbericht hatte sie zuvor eine insgesamt stabile Entwicklung der Kinderfeuerwehren im Main-Taunus-Kreis beschrieben: So waren im Jahr 2025 insgesamt 545 Kinder in den Kinderfeuerwehren aktiv, darunter 348 Jungen und 197 Mädchen. Besonders hervorzuheben ist der Übergang von 101 Kindern in die Jugendfeuerwehren - ein wichtiger Baustein für die langfristige Sicherstellung des Feuerwehrnachwuchses.

Im Rahmen der Versammlung dankten der KFV-Verbandsvorsitzende David Tisold sowie sein Stellvertreter Peer Neugebauer der scheidenden Kreisminifeuerwehrwartin ausdrücklich für ihr langjähriges Engagement und ihren Einsatz für die Kinderfeuerwehren im Main-Taunus-Kreis.

Neuwahlen für die verbleibende Amtszeit

Zur Nachfolgerin für die verbleibende Amtszeit von einem Jahr wurde Melina Simon gewählt. Die Hattersheimer Stadtminifeuerwehrwartin bringt umfangreiche Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit mit und wird die begonnenen Themen konsequent weiterführen.

Auch im Bereich der Beisitzer gab es eine Veränderung: Ole Peters (Feuerwehr Hofheim-Lorsbach) legte sein Amt nieder. Für die verbleibende Amtszeit wurde Petra W., ehemalige Minifeuerwehrwartin aus Eddersheim, zur Nachfolgerin gewählt.

Inhaltliche Weichenstellungen

Inhaltlich wurde im Rahmen des Kreiskinderfeuerwehrtages auch auf zentrale Entwicklungen eingegangen. So wird die Kinderflamme künftig nicht mehr als kreisweite Veranstaltung durchgeführt, sondern in die Verantwortung der einzelnen Feuerwehren übergehen. Diese Entscheidung folgt einer langjährigen Diskussion innerhalb der Kinderfeuerwehren und soll mehr Flexibilität vor Ort ermöglichen.

Darüber hinaus wurde die interkommunale Zusammenarbeit weiter gestärkt: Erstmals fand gemeinsam mit der Kreisjugendfeuerwehr eine zweitägige Arbeitstagung statt, bei der unter anderem die Gestaltung des Übergangs von der Kinder- in die Jugendfeuerwehr im Mittelpunkt stand. Auch künftig soll dieses Format im zweijährigen Rhythmus fortgeführt werden.

Ausblick

Die Kreiskinderfeuerwehr Main-Taunus stellt sich damit sowohl personell als auch inhaltlich für die kommenden Jahre stabil und zukunftsorientiert auf. Die Nachwuchsarbeit bleibt ein zentraler Baustein für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Main-Taunus-Kreis.

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