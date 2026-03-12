Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Landesweiter Warntag: Wichtige Erkenntnisse für die Bevölkerungswarnung in Hattersheim

Hattersheim am Main (ots)

Der landesweite Warntag am 12. März 2026 hat auch in Hattersheim am Main wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Bevölkerungswarnung geliefert. Ziel des Warntags ist es, die technischen Warnmittel zu testen und gleichzeitig das Bewusstsein der Bevölkerung für Warnsignale und das richtige Verhalten im Ernstfall zu stärken.

Sirenen funktionierten zuverlässig

Im Stadtgebiet Hattersheim wurden alle acht stationären Sirenenanlagen durch die Zentrale Leitstelle des Main-Taunus-Kreises ausgelöst. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben sämtliche Anlagen ordnungsgemäß funktioniert.

Auffällig war jedoch die Reihenfolge der Signale: Gegen 10 Uhr wurde über die Leitstelle zunächst das Signal "Entwarnung" ausgelöst, kurz darauf folgte das eigentliche Warnsignal. Auch solche Abweichungen liefern wichtige Hinweise für die Optimierung der Abläufe.

Lautsprecherfahrzeuge erstmals gebündelt eingesetzt

Auch die drei mobilen Warn- und Kommunikationsanlagen der Feuerwehr kamen wieder zum Einsatz. Während beim vergangenen Landeswarntag die Fahrzeuge dezentral Durchsagefahrten in allen drei Stadtteilen durchgeführt wurden, wurde diesmal ein anderer Ansatz getestet.

Im Südwesten von Hattersheim, im Bereich zwischen Im Boden, Dürerstraße, Mainzer Landstraße und Hessendamm, wurde ein Gebiet gezielt mit mehreren Fahrzeugen gleichzeitig beschallt. Ziel war es, die Wirkung gebündelter Lautsprecherdurchsagen in einem zusammenhängenden Gebiet zu erproben.

Nach erster Einschätzung hat dieses Konzept gut funktioniert und bietet eine weitere Option für zukünftige Warnlagen.

Drohne mit Lautsprecher im Keltenpark getestet

Erstmals kam beim Warntag auch die Drohne der Feuerwehr mit Lautsprecher zum Einsatz. Die Erprobung fand im Bereich Keltenpark statt. Dabei konnten wichtige praktische Erfahrungen zur Reichweite und Verständlichkeit der Durchsagen gesammelt werden.

"Der Warntag ist für uns eine wertvolle Gelegenheit, neue Warnmittel unter realistischen Bedingungen zu testen", sagt Sebastian Baum, Pressesprecher der Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main und Sachbearbeiter für Brand- und Bevölkerungsschutz bei der Stadtverwaltung. "Die Tests mit der Drohne zeigen, dass Lautsprecherdurchsagen aus der Luft eine sinnvolle Ergänzung sein können - etwa in Bereichen, die für Fahrzeuge schwer zugänglich sind, oder bei größeren Veranstaltungen."

Warntag als Selbsttest für die Bevölkerung

Auch für die Bürgerinnen und Bürger bot der Warntag die Gelegenheit, die eigenen Warnmittel zu überprüfen: Kommt die Warnmeldung auf dem Smartphone an? Sind Warn-Apps aktiviert? Werden die Sirenensignale im Wohngebiet wahrgenommen?

Solche Tests helfen, im Ernstfall schneller und richtig zu reagieren. Gleichzeitig ist der Warntag eine gute Gelegenheit, sich mit den wichtigsten Warnsignalen und dem Verhalten bei einer Sirenenwarnung vertraut zu machen.

Weitere Informationen zur Warnung der Bevölkerung und zur persönlichen Notfallvorsorge finden Interessierte unter: www.notfall-hattersheim.de

Warntag bleibt wichtiger Praxistest

Der Warntag zeigt jedes Jahr, dass Bevölkerungswarnung ein Zusammenspiel verschiedener Systeme ist: Sirenen, digitale Warnungen, Lautsprecherfahrzeuge und künftig auch neue Technologien wie Drohnen.

Die beim Warntag gewonnenen Erkenntnisse helfen dabei, die Warninfrastruktur weiter zu verbessern und die Bevölkerung im Ernstfall noch schneller und gezielter zu erreichen.

