Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus zieht Bilanz: Nachwuchsarbeit und Krisenkommunikation im Fokus

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Hochheim am Main (ots)

Wie gewinnen wir Nachwuchs? Wie kommunizieren wir in Krisen? Diese Fragen prägten die Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Main-Taunus am 10. April 2026. Dabei zog man eine positive Bilanz für 2025.

Der Verband hielt seine Versammlung für das Geschäftsjahr 2025 in der Sport- und Kulturhalle Massenheim ab. Anschließend folgte die Mitglieder-Vertreterversammlung der Sterbekasse.

Beschlussfähigkeit und Entlastung des Vorstandes

Verbandsvorsitzender David Tisold begrüßte die Delegierten und Ehrengäste Ute Winter (Mitglied des Kreisausschusses), Claudia Weltin (Stadtverordnetenvorsteherin) und Thomas Rieger (stellvertretender Kreisbrandinspektor). Mit 100 von 123 Delegierten war die Versammlung beschlussfähig.

Nach der Totenehrung standen die Berichte des Vorstandes und des Kassenwartes im Mittelpunkt. Die Kassenprüfer bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung. Vorstand und Kassenwart wurden einstimmig entlastet.

Zu Kassenprüfern für 2026 wählte man Patrick Seng (FF Kelkheim-Münster), Magdalena Heck (FF Liederbach) und Linda Gliese-Dürich (FF Eppstein). Auch der Haushaltsplan 2026 wurde ohne Gegenstimmen beschlossen.

Die finanzielle Lage des Verbandes bleibt stabil: Das Gesamtvermögen stieg 2025 auf rund 136.700 Euro. Einsparungen verhinderten das geplante Defizit.

Starke Nachwuchsarbeit in der Kinderfeuerwehr

Ein Schwerpunkt lag auf der Kreiskinderfeuerwehr, vorgestellt von Angelina Schuhmacher. 2025 engagierten sich 545 Kinder in 33 Gruppen im Main-Taunus-Kreis. Sie sind entscheidend für die Nachwuchsgewinnung.

Neben Einblicken in die Feuerwehrarbeit steht die pädagogische Ausrichtung im Vordergrund. Die Kinderfeuerwehren vermitteln Werte wie Teamfähigkeit und gesellschaftliche Verantwortung und sichern so langfristig das Ehrenamt.

Krisenkommunikation als zentrale Zukunftsaufgabe

Ein weiterer Fokus lag auf der Krisenkommunikation. Sebastian Baum verdeutlichte in einem Vortrag zum Stromausfall in Berlin Anfang 2026, dass funktionierende Gefahrenabwehr allein nicht genügt. Entscheidend ist klare, verlässliche Kommunikation.

Verzögerte oder uneinheitliche Informationen führen zu Vertrauensverlust und fördern Desinformation. Diese Erkenntnisse betonen die wachsende Bedeutung von Kommunikation als Führungsaufgabe im Bevölkerungsschutz.

Mitglieder-Vertreterversammlung der Sterbekasse

Im Anschluss leitete Geschäftsführer Peer Neugebauer die Mitglieder-Vertreterversammlung der Sterbekasse. Diese war mit 85 von 113 Delegierten beschlussfähig.

Nach den Berichten bestätigten die Kassenprüfer die einwandfreie Kassenführung. Vorstand und Kassenwart wurden mit großer Mehrheit entlastet. Auch hier wählte man Patrick Seng, Magdalena Heck und Linda Gliese-Dürich zu Kassenprüfern.

Die Sterbekasse bleibt finanziell solide mit einem Gesamtvermögen von rund 625.000 Euro.

Ausblick

Die Feuerwehr Hofheim am Taunus übernimmt 2027 die Ausrichtung der Versammlungen.

Der Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus sieht sich organisatorisch und finanziell gut aufgestellt. Nachwuchsarbeit und Krisenkommunikation gewinnen weiter an Bedeutung.

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