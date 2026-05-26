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Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Trickdiebstahl an einem 75-jährigen Mann - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(ivdh) Erneut kam es in Paderborn zu einem Trickdiebstahl, bei dem vorwiegend älteren Personen durch distanzlosen, plötzlichen Körperkontakt Schmuck vom Körper gestohlen wird. Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesem bandenmäßig organisierten Diebstahl und bittet Opfer, die Polizei sofort unter der Rufnummer 110 zu kontaktieren.

Am Montag, 25. Mai, kam es an der Ansgarstraße in Paderborn gegen 13.50 Uhr zu einem weiteren Vorfall. Ein 75 Jahre alter Mann war zu Fuß unterwegs, als neben ihn ein schwarzer Ford Galaxy mit einem unbekannten französischen Kennzeichen anhielt. Die Beifahrerin fragte in gebrochenem Deutsch nach einem Arzt. Nach dem der Fahrer das Auto gewendet hatte, stieg die Beifahrerin aus. Sie sagte etwas Unverständliches und gab dem Mann eine Kette in die Hand. Dann stieg die Frau wieder ein und beide Personen fuhren davon. Erst danach bemerkte der 75-Jährige, dass seine Goldkette, die er um den Hals getragen hatte, fehlte.

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau mit schwarzen langen Haaren, die circa 1,60 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt war. Der Fahrer war geschätzte 45 Jahre alt und hatte einen dunklen Bart.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, zu der Tatverdächtigen oder zu dem Diebstahl geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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