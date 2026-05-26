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Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Kollision mit PKW schwer verletzt

Lichtenau (ots)

(md) Am Sonntag, 24. Mai kam es gegen 11.40 Uhr auf der B68 in Lichtenau nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines Wendemanövers auf Höhe einer Kuppe zu einem Zusammenprall zwischen einem 71 Jahre alten Motorrad-Fahrer aus dem Kreis Herford und einem 78-jährigen Mercedes-Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer

Ein 71-jähriger Mann war mit seinem BMW-Motorrad auf der B68, der Lange Straße, in Fahrtrichtung Lichtenau unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen setzte er aus bislang ungeklärter Ursache an einer Kuppe dazu an, auf der Straße zu wenden. Zeitgleich war der Mercedes-PKW-Fahrer auf derselben Straße in Richtung Kleinenberg unterwegs. Er beabsichtigte, dem wendenden Motorrad nach rechts auszuweichen, es kam jedoch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, der Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, das Motorrad wurde sichergestellt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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