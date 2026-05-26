Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

Lichtenau-Husen (ots)

(ivdh) Im Zeitraum von Donnerstag, 21. Mai, 22.30 Uhr, und Freitag, 22. Mai, 11.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Anschrift "Am Sportplatz" in Lichtenau-Husen ein.

Die Täter beschädigten die Eingangstür und verschafften sich so Zutritt in das Sportheim. Im Inneren brachen sie eine Bürotür auf und durchwühlten den Raum. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

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