POL-PPRP: Vollbrand eines Mehrparteienhauses
Jockgrim (ots)
Am Donnerstag (23.04.2026), gegen 15:20 Uhr, brach in der Landauer Straße in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden.
Es wurden fünf Bewohner mit Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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