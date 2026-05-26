POL-PB: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht
Bad Wünnenberg (ots)
(ivdh) Zwischen Sonntag, 24. Mai, 10.00 Uhr und Montag, 25. Mai, 01.20 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Leiberger Straße in Bad Wünnenberg ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Täter beschädigten eine Tür, um in die Wohnung zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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